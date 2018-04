Schmalkalden. Die Südthüringer Stadt Schmalkalden plant den ersten 3-D-Zebrastreifen Deutschlands. Ein Graffitikünstler soll den dreidimensional wirkenden Fußgängerübergang im Wohngebiet Walperloh anbringen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der Zebrastreifen werde in einer 30er-Zone liegen. So sollen mögliche Gefahrenbremsungen vermieden werden. In Braunschweig wurde im Februar die Anbringung eines solchen Zebrastreifens abgelehnt. Dort hatte die Verwaltung Bedenken, dass der Übergang rechtlich überhaupt erlaubt sei, da der Zebrastreifen in der Straßenverkehrsordnung als zweidimensionales Bild dargestellt werde. Die 3-D-Wirkung entsteht durch einen grafischen Effekt, der zu einer optische Täuschung führt: Autofahrer glauben, schwebende Balken als Überweg und somit als echtes Hindernis zu sehen. Das solle sie zum Bremsen bewegen. dpa/nd