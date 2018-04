Wohin geht die LINKE? Bemerkung: Seite 2 / Ausgabe: 26. April Breite: 273,50 / Höhe: 127,50 Bemerkung: Seite 2 / Ausgabe: 26. April Breite: 273,50 / Höhe: 127,50 *** Local Caption *** Bemerkung: Seite 2 / Ausgabe: 26. April Breite: 273,50 / Höhe: 127,50 Foto: IPON/imago

Die Parteiführung hätte nichts dagegen, wenn Harald Wolf Bundesgeschäftsführer bleiben würde. Sie auch?

Harald Wolf hat einen sehr guten Job gemacht. Ich freue mich, dass er als Bundesschatzmeister weitermachen will. Inhaltlich sind wir nahe beieinander.

Aber eine Kampfkandidatur hatten Sie nicht im Auge; Sie sind also gefragt worden.

Harald Wolf hat es geschafft, integrierend zu wirken, eine Kampfkandidatur wäre schon deshalb nicht in Frage gekommen. Seine Tätigkeit hat Harald aber von Anfang an als kommissarisch beschrieben.

Eine gewisse Affinität für Berlin kann man erkennen. Dreimal haben Sie auch für den Bundestag kandidiert.

Das stimmt, Berlin finde ich nicht nur als Stadt spannend, sondern auch, weil ich in der Bundespolitik den Weg sehe, etwas zu verändern. Ich bin Kommunalpolitiker und in der Landespolitik aktiv, aber die größten Veränderungsmöglichkeiten liegen in der Bundespolitik.

Worin sehen S...