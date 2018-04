Paris. 30 Imame haben sich in Frankreich mit einem Aufruf zum Engagement gegen islamistische Radikalisierung bekannt. Sie wollten ihre Erfahrung »in den Dienst unseres Landes stellen, um der Obrigkeit zu helfen und jede terroristische Gefahr abzuwehren, die noch in gewissen kranken Köpfen schlummert«. Die Muslime litten unter der »Beschlagnahmung ihrer Religion durch Kriminelle«, so die Imame im Appell, den die »Le Monde« veröffentlichte. dpa/nd