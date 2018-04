Was soll das sein

Berlin. In Deutschland fehlen mindestens 35 000 Pflegekräfte. In der Altenpflege sind rund 23 000 Stellen offen, in der Krankenpflege fehlen mehr als 12 000 Fachkräfte und Helfer, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht. Grünen-Gesundheitsexpertin Kordula Schulz-Asche forderte ein Pflege-Sofortprogramm mit 50 000 zusätzlichen Stellen.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Sofortprogramm mit 8000 neuen Stellen sei »der erste Schritt«, um die Pflegekräfte zu entlasten. »Um dauerhaft ausreichend Personal im Pflegebereich zu bekommen, sind natürlich mehr Stellschrauben notwendig.« Die Deutsche Stiftung Patientenschutz machte die Arbeitgeber für den Pflegenotstand verantwortlich. »Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser und Pflegeheimbetreiber auf Kosten der Pflegekräfte sparen und sogar ihren Profit steigern«, erklärte Vorstand Eugen Brysch. AFP/nd Seite 6