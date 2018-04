Projektentwickler fühlen sich gegängelt durch mieterorientierte Politik in Senat und Bezirken

»Der Eigentümer scheint den Hals nicht voll zu kriegen. Statt sich an seine Zusage zu halten, gängelt er die MieterInnen mit Mieterhöhungen und verursacht massive Angst vor Wohnraumverlust«, sagt Grünen-Wohnungsmarktexpertin Katrin Schmidberger. Frei gewordene Wohnungen werden derweil für 13 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter inseriert.

»Inzwischen besteht die Hausverwaltung auf der Vorlage eines WBS«, sagt Chakkalakal. Damit sei für viele Mieter ein abschreckender Aufwand verbunden. Doch wenn die gewährte Stundung wegfällt, können sich viele die dann fälligen Nachzahlungen nicht leisten - geschweige denn die neue Miete. Die zuständige Hausverwaltung Beta Immobilien GmbH will von einer Änderung der Spielregeln nichts wissen. Auf die Mietzuschussstelle ZGS habe man auf Wunsch der IBB verwiesen, erklärt sie auf nd-Anfrage. Der WBS selbst müsse jedoch behördlich ausgestellt werden. »Eine ›Bestätigung der Berechtigung auf einen Wohnberechtigungsschein‹ kennen wir nicht und ist leider auch nicht ausreichend«, so die Beta Immobilien.

»Wir haben einen Raum organisiert und auch Dolmetscher, damit die Menschen die Anträge auch ausfüllen konnten«, berichtet Chakkalakal. Es habe Betroffene gegeben, die in einem Jahr zehn oder zwölf verschiedene Arbeitsstellen bei Zeitarbeitsfirmen hatten, was Riesenaufwand bedeutete, schildert er. »Wir haben lauter Dinge gemacht, die eigentlich Aufgabe der Stadtentwicklungsverwaltung gewesen wären, wenn sie uns wie versprochen, wirklich hätte unterstützen wollen«, sagt Chakkalakal.

»Es gab eine Zusicherung, dass die Prüfung der Einkommensverhältnisse durch die vom Senat beauftragte Mietzuschussstelle anerkannt wird«, erklärt Wohn-Staatssekretär Sebastian Scheel (LINKE) am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses. »Davon ist Abstand genommen worden«, so Scheel weiter.

»Ich war naiv«, sagt Denny Chakkalakal von der Neuköllner Mieterinitiative »Mani & May«. »Ich dachte, wenn wir uns engagieren, dann wird das zwar eine harte Zeit, aber wir haben die Chance, die Ungerechtigkeit einzugrenzen.« Inzwischen glaubt er nicht mehr daran. Denn die Eigentümer von 99 ehemaligen Sozialwohnungen in den Häusern Maybachufer 40-42 und Manitiusstraße 17-19 fühlen sich an alte Zusagen zur Stundung von Mieterhöhungen nicht mehr gebunden.

