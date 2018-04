Was soll das sein

Der Senat will Berlin leiser machen und dazu die Bürger der Hauptstadt befragen. Bis zum 23. Mai kann jeder der Umweltverwaltung besonders laute Orte, aber auch Inseln der Ruhe und Erholung mitteilen. Die Angaben sollen dann ausgewertet werden und in einen neuen Lärmaktionsplan einfließen, der im Herbst beschlossen werden soll. »Viele Menschen erleben Lärm als belastend, denn Lärm ist ein Stressfaktor und schadet der Gesundheit«, sagte Umweltstaatssekretär Stefan Tidow am Mittwoch bei der Vorstellung des Projekts. Knapp 340 000 Berliner seien nachts Straßenverkehrslärm von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt, der als gesundheitsgefährdend gilt. dpa/nd