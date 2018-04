Die Schwedische Akademie täte sich nun also einen Gefallen, wenn sie die Vorwürfe transparent aufklärte und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zöge. Zudem könnte sie sich Gedanken darüber machen, warum Frauen von den Verantwortlichen des Literaturnobelpreises offenbar lieber angegrapscht als ausgezeichnet werden. Oder ferner: Warum überhaupt fast nur alte, weiße Europäer ausgezeichnet werden. Denn auf einen solchen Preis aus dem Stiftungsfundus eines Dynamit-Tüftlers kann man ansonsten eigentlich auch gut und gerne verzichten.

Nun gut, immerhin war man klug genug, sich die Veranstaltung durch Interna zu versauen und nicht durch die Nominierung von Felix Blume (bürgerlich: Kollegah) oder Uwe Tellkamp. Das hätte das erste Ausbleiben der Verleihung seit dem letzten Weltkrieg sicherlich in ein noch schlechteres Licht gerückt.

Nachdem der bedeutendste deutsche Kulturpreis Echo abgeschafft ist, steht nun ein weniger wichtiger, aber allgemein bekannter schwedischer Preis auf der Kippe, der sogenannte Literaturnobelpreis. Durch einen Korruptions- und Missbrauchskandal hätte dieser so schweren Schaden davongetragen, so die Schwedische Akademie, dass die Verleihung dieses Jahr ausfallen könnte.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!