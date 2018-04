Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Potsdam. Die Beheizung von Spargelanbauflächen in Brandenburg mit einer Art Bodenheizung benötigt keine Genehmigung. Das sagte Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde am Donnerstag in der Fragestunde des Landtags. Ihr sei allerdings auch nur ein Betrieb bekannt, der rund zwei Hektar mit Rohren ausgestattet habe, durch die warmes Wasser fließe, sagte Schilde. Die Grünen hatten das Thema angesprochen. Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Benjamin Raschke nutzt ein Landwirt Abwärme aus einer mit Mais betriebenen Biogasanlage, um das Feld zu beheizen und die Erntesaison damit vorzuziehen. Wegen des hohen Energieeinsatzes ist das Verfahren umstritten. dpa/nd