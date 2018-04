Kippa-Demonstrationen gegen Antisemitismus in mehreren deutschen Städten

Der Moscheeverein »Neuköllner Begegnungsstätte« (NBS) ist mit seiner Klage gegen den Berliner Verfassungsschutz vorerst gescheitert. Der Verein hatte vor dem Verwaltungsgericht dagegen geklagt, dass er im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird. Dieser Klage widersprachen die Richter nun mit einem Eilbeschluss, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag bestätigte. Zuerst der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet. epd/nd

An Bildungsstätten sind im vergangenen Schuljahr im Schnitt zwei Prozent der Unterrichtsstunden ausgefallen

Initiativen in Berlin sammeln Unterschriften für Volksbegehren

