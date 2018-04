Jerewan. Nach Massenprotesten in Armenien und dem Rücktritt von Regierungschef Sersch Sargsjan wählt das Parlament der Südkaukasusrepublik am Dienstag einen neuen Ministerpräsidenten. Dies kündigte Parlamentschef Ara Bablojan am Donnerstag an. Die Opposition, die innerhalb weniger Tage die Regierung mit Demonstrationen zu Fall gebracht hatte, will ihren Anführer Nikol Paschinjan in das Amt heben. Die Parlamentsmehrheit hält jedoch Sargsjans Republikanische Partei. Paschinjan rief seine Anhänger auf, keine Straßen mehr zu blockieren. Mitglieder des Übergangskabinetts reisten unterdessen nach Moskau, um mit Armeniens engem Verbündeten Russland über die Lage zu beraten. dpa/nd