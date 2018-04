Brüssel. Nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg sehen die aktuellen Planungen der NATO vor, mehrere Hundert Soldaten in das von jahrelangen Konflikten zerrüttete Land zu schicken. Sie sollen demnach irakische Militärausbilder schulen und beim Aufbau von Militärschulen helfen. »Wir werden den neuen Ausbildungseinsatz beim Gipfel in Juli starten«, sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. Ob sich die Bundeswehr beteiligen wird, ist noch unklar. Der Militäreinsatz in Irak wird am Freitag Thema bei einem NATO-Außenministertreffen in Brüssel sein. dpa/nd