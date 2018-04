Paris. Im Kampf gegen islamistischen Terrorismus hat Frankreichs Justiz in den vergangenen zwei Jahren 416 Geldgeber im Land namhaft gemacht. »Das ist viel«, sagte Antiterrorstaatsanwalt François Molins dem Sender Franceinfo. Am Donnerstag endet in Paris die internationale Konferenz »No Money for Terror«, an der Molins teilnahm. Er warnte vor einer »Mikrofinanzierung« des Terrorismus und betonte, die Überwachung von Geldströmen könne auch dazu dienen, mögliche Anschläge zu verhindern. dpa/nd