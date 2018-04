Berlin. Die Initiative »Spekulation bekämpfen - Deutsche Wohnen & Co enteignen« hat am Donnerstag in Berlin ein Volksbegehren vorgestellt, um bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Am Ende des Verfahrens soll ein berlinweiter Volksentscheid stehen. Die Organisatoren des linken Bündnisses fordern, das Unternehmen Deutsche Wohnen zu enteignen und sind sich sicher, dass ein solcher Schritt rechtmäßig wäre. Dies legten verschiedene juristische Gutachten nahe, hieß es.

Die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, begrüßte am Donnerstag die Initiative. »Die maximalen Profite der Deutsche Wohnen gingen viel zu lange zulasten der Mieterinnen und Mieter in Berlin«, sagte Kipping dem »neuen deutschland«. Der Ruf nach Enteignung sei angesichts der willkürlichen Praktiken nicht verwunderlich, denen Mieter und Mieterinnen am Wohnungsmarkt ausgesetzt seien. mkr Seite 11