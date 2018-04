Bayerns Sozialdemokraten gehen ohne Koalitionsaussage in den Landtagswahlkampf - die Wohnungsfrage soll ihr Hauptthema werden

München. Weniger als sechs Monate vor der Landtagswahl hat der bayerische Landtag einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Auf Drängen von SPD, Grünen und Freien Wählern wird das Kontrollgremium in acht verbleibenden Sitzungswochen bis zur Wahl am 14. Oktober die Hintergründe des umstrittenen Verkaufs der Wohnungsgesellschaft GBW mir ihren 33 000 Wohnungen im Jahr 2013 untersuchen. Eine Fortführung des Ausschusses nach der Wahl ist nicht möglich, das Prozedere müsste dann vollständig neu beantragt und gestartet werden. Die CSU enthielt sich bei der Abstimmung, machte aber keinen Hehl aus ihrer ablehnenden Haltung. Selbst mit ihren Gegenstimmen hätte sie den Ausschuss nicht verhindern können. dpa/nd

