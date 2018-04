Als der US-Schriftsteller James Baldwin im Dezember 1987 starb, hinterließ er ein 30-seitiges Manuskript für ein Buch, in dem er sich mit den Biografien dreier enger Freunde auseinandersetzen wollte, die alle bei Attentaten ermordet wurden: Martin Luther King, Malcolm X und Medgar Evers. Die persönlichen Erinnerungen an die drei großen Bürgerrechtler verknüpfte James Baldwin mit einer Reflexion der eigenen, schmerzhaften Lebenserfahrung als Schwarzer in den USA. »I Am Not Your Negro« schreibt James Baldwins furioses Fragment im Geiste des Autors filmisch fort und verdichtet es zu einer beißenden Analyse der Repräsentation von Afroamerikanern in der US-Kulturgeschichte. Baldwins Worte ertönen über Archivfotos, Filmausschnitten und Nachrichten-Clips der 1950er und 1960er Jahre, die noch von Rassentrennung und einer beinah vollkommenen Unsichtbarkeit der Schwarzen in Hollywood geprägt waren; sie erzählen von der Formierung der schwarzen Bürgerrechtsbewegungen und Baldwins kompliziertem Verhältnis zur Black-Power-Bewegung. In Erweiterung des literarischen Textes spannt der Film den Bogen bis in die Jetztzeit: zur noch heute gegenwärtigen weißen Polizeigewalt gegen Schwarze, zu den Rassenunruhen von Ferguson und Dallas und der Black-Lives-Matter-Bewegung. In einer hochpolitischen Aneignung schreibt »I Am Not Your Negro« damit die US-Geschichte aus einer bis heute unterdrückten Perspektive neu.

Der aus Haiti stammende Regisseur Raoul Peck, bekannt durch »Lumumba« (1992/2000), »Der Mann auf dem Quai« (1993) und »Der junge Karl Marx« (2017), wurde für seinen Dokumentarfilm-Essay auf der diesjährigen Berlinale gefeiert und mit dem Panorama-Publikums-Preis ausgezeichnet. Der Film »I Am Not Your Negro« war zudem für den Oscar als Bester Dokumentarfilm nominiert. Dazu tragen auch die eindringlichen Stimmen der Sprecher Samuel L. Jackson und Samy Deluxe bei. nd

»I Am Not Your Negro«: Regie: Raoul Beck, USA 2016. Laufzeit ca. 95 Min.; s/w und Farbe; FSK: ab 12 Jahren; Sprachen: Deutsch, Englisch; UT: Deutsch.

