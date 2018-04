Paula Kolz alias Jenny von Westphalen mit Töchterchen Frieda vor dem Trierer Gymnasium Foto: Heidrun Braun

Trier hat sich mit dem größten Sohn der Stadt immer etwas schwer getan. Die neun UNESCO-Welterbe-Römerbauten machten doch mehr her als der Philosoph mit seinen aus der guten alten Ordnung fallenden Ideen. So verstrich in der 200-jährigen Karl-Marx-Geschichte manches Jubiläum ohne allzu großes Engagement. In diesem Jahr allerdings zieht die Stadt alle Register - vier Ausstellungen in drei Museen gibt es und über 600 Veranstaltungen, die sich nicht nur mit seinem Werk, sondern auch mit seinem privaten Leben auseinandersetzen.

»Ausländische Gäste sind oft viel besser über Karl Marx informiert als die Bundesbürger und können gar nicht verstehen, dass die Deutschen Karl Marx so kontrovers diskutieren«, sagt Ann-Kathrin Reichenbach von der Karl Marx 2018-Ausstellungsgesellschaft. Manche Besucher sind sogar erstaunt darüber, dass Karl Marx in Trier geboren wurde, also »im Westen« und nicht in der DDR.

Chinesische Reisegruppen dagege...