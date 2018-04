Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal ein schönes und produktives Wochenende. Und vergessen Sie nicht, sich anzumelden - entweder per E-Mail unter: unterwegs@nd-online.de oder telefonisch unter (030) 29781655.

Wer in diesem Jahr die Geschichten vorliest, möchten Sie wissen? Gedulden Sie sich noch eine Woche, dann erfahren Sie es. Soviel jedenfalls sei schon mal verraten: Es wird beim 16. Wettbewerb ein bisschen anders aussehen als gewohnt.

Unsere diesjährige Abschlussveranstaltung findet am 30. Mai im Münzenbergsaal des nd-Gebäudes am Berliner Franz-Mehring-Platz statt. Um 18 Uhr geht es los, schon jetzt können Sie sich Ihren Platz sichern. Alle Stammgäste wissen, dass rechtzeitiges Buchen und Kommen die besten Plätze sichert.

Noch zwei Wochen bleiben bis zum Einsendeschluss. Dieses Wochenende soll laut der Wetterfrösche ohnehin nicht erste Wahl für Gartenarbeit sein, was eine gute Gelegenheit zum Schreiben ist.

So langsam kommt die Sache ins Rollen - einige sehr schöne Beiträge zum 16. nd-Lesergeschichten-Wettbewerb unter dem Motto »Lebe Deinen Traum!« sind inzwischen bei uns eingetroffen - lustige, nachdenkliche, besinnliche und auch traurige. Ihre ist dabei? Dann ist ja alles in Ordnung! Ihre noch nicht? Ja, dann sollten Sie sich nun aber langsam Gedanken darüber machen, wie Sie Ihre Geschichte beginnen. (Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der erste Satz oftmals besondere Mühe bereitet!)

