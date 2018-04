Marx-Büste in Neuhardenberg Foto: Tom Strohschneider

Wer vom Westen in den Ort kommt, der einmal Marxwalde hieß, begegnet erst einmal Friedrich Engels. So heißt die Straße, die anfangs sechs Plattenbauten umkurvt und sich dann an Einfamilienhäusern, Möbel-Fischer und Büro-Perfekt entlang durch das halbe Neuhardenberg schlängelt. Da, wo es nicht mehr weitergeht, fängt Karl Marx an. Dass der hier ein bisschen höher in der Bedeutung rangiert, sieht man daran, dass nach ihm eine Allee benannt ist, bei Engels ist es nur eine Straße.

Es hätte anders kommen können. Als Neuhardenberg, das auch schon einmal Quilitz hieß, 1949 in Marxwalde umbenannt wurde, standen auch alternative Namensvorschläge zur Wahl. Thälmannsfelde zum Beispiel. Oder Engelshagen. So hat berichtet es jedenfalls Lothar Banse, studierter Historiker, inzwischen jenseits der 70 und einer, der die Gegend rund um das Dorf am Rande des Oderbruchs sehr gut kennt.

Warum die anderen Vorschläge »es nicht geschafft« haben, kan...