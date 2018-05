Ein verlässlicher Anhaltspunkt für die Qualität eines Produktes ist ein Prüfsiegel. Die so gekennzeichneten Reiniger wurden in Labortests auf Reinigungsleistung, Inhaltsstoffe, Materialverträglichkeit und sicherheitsrelevante Eigenschaften geprüft. DEKRA/nd

In Winterscheibenreinigern ist als Frostschutz Alkohol enthalten. Das kann dazu führen, dass sich im Sommer das Gemisch aus Schmutz, Feinstaub, Insektenresten, Vogelausscheidungen und Baumharzen auf der Windschutzscheibe in einen klebrigen Film verwandelt. Dies kann die Sicht des Autofahrers vor allem bei ungünstigen Lichtverhältnissen einschränken, insbesondere bei tiefstehender Sonne, Regen und Dunkelheitsfahrten.

