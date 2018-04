Das P.E.N.-Zentrum Deutschland behält seinen Sitz in Darmstadt. Die Schriftstellervereinigung werde Anfang 2019 in ein Haus im Fiedlerweg umziehen, teilte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) mit. Die derzeitige Unterbringung in der Kasinostraße werde den wachsenden Anforderungen an ein Literaturhaus nicht mehr gerecht.

Das Haus im Fiedlerweg 20, das sich unmittelbar an den Osthang der Mathildenhöhe anschließt, biete dem P.E.N.-Zentrum eine langfristige Perspektive, sagte Partsch. Außerdem bekomme die kulturelle Entwicklung der Mathildenhöhe ein zusätzliches Gewicht. Denn mit der zukünftigen Erweiterung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und des Deutschen Literaturfonds in der Nachbarschaft entstehe eine »in Deutschland einmalige Synergie der wichtigsten Vermittler der Literatur und Kämpfer für die Freiheit des Wortes«. epd/nd