Gallery Weekend

Tom Mustroph

Bei der 14. Ausgabe des Gallery Weekend laden bis Sonntag 47 Galerien zu ihrer jeweiligen Ausstellung des Jahres ein. Auch Initiativen, Kunsträume und Museen bieten ein besonderes Programm. Galeristen wählen sorgfältig ihre Positionen aus, Künstler und Künstlergruppen mieten selbst Showräume an, denn viele Sammler reisen nicht nur aus dem gesamten Bundesgebiet an, sondern sogar aus Russland, den USA oder China. Das Gallery Weekend hat sich in den vergangenen Jahren schrittweise zu einem besonders verkaufsstarken Termin des Kunstmarktes entwickelt. Die Künstler Beate Baumholzer und Jan Ziegler bespielen an diesem Wochenende gemeinsam mit ihren Kollegen Jenny Keuter und Robert Niemann die »coGalleries« in der Torstraße in Mitte. Der Titel ihrer Gruppenausstellung lautet: »Early Summer Failures«. Für »nd« sprach mit Baumholzer und Ziegler vorab Tom Mustroph.