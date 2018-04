Anstatt weiter abstrakt über Rot-Rot-Grün zu reden, muss eine solche Debatte dringend in lokalen und regionalen Gesprächskreisen gestartet werden

Einer Verankerung könnten soziale Zentren oder Nachbarschaftskomitees dienen. Orte, in denen die verschiedenen prekären Milieus zusammentreffen und Solidarität wie Handlungsmacht erfahren. Basisdemokratische Mitbestimmung, niedrigschwellige Möglichkeiten zum Engagement und gegenseitige Hilfe bei Alltags-, Job-(Center)- oder Mietproblemen könnten im besten Fall Ohnmacht und Isolation überwinden. Auch die Unterstützung von Arbeitskämpfen kann nicht genug betont werden. Aktuelle Kampagnen wie im Pflegebereich und bei Amazon sind gute Beispiele.

Linke müssen zudem mehr, ohne Scheu und ehrlich ihre Studierstuben und Szenekneipen verlassen und sich mit den »normalen« prekarisierten Menschen in ihrer Umgebung auseinandersetzen. Auch linke Journalisten haben hier Nachholbedarf, gerade bei der Frage, wie sie diese Menschen erreichen. Auf die Ausgebeuteten zuzugehen beinhaltet, die Orte aufzusuchen, wo die fliehen, die können - soziale Brennpunkte, der Plattenbau, das Land. Es gilt allen Aufgeschlossenen zuzuhören, und langfristig in ihrer Mitte präsent zu sein.

Dies entbindet nicht von der Aufgabe, die eigenen Positionen erklären zu können. Menschen erwarten Antworten, wie Lohndumping durch Migration verhindert, Sicherheit für alle gewährleistet, Neoliberalismus in globalisierten Zeiten realistisch ersetzt werden kann. Begabte Rhetoriker wie Gregor Gysi, Bernie Sanders oder Jan »Monchi« Gorkow von Feine Sahne Fischfilet zeigen zumindest, dass es möglich ist, mit klar linken Botschaften Massen zu adressieren, ohne dabei Ressentiments zu bedienen.

Ein »Wir« gegen »Die« ist essenziell, bei der Ausformulierung braucht es Fingerspitzengefühl. »Das gute Volk« im Kampf gegen die »korrupte Elite« oder das »gierige Finanzkapital« zu mobilisieren, schafft Anschlussfähigkeit für Rechte und ist letztlich nur diesen nützlich. Ein verbreiteter Irrtum liegt in der Annahme, an reaktionäre Einstellungen der Lohnabhängigen appellieren zu müssen, um diese erreichen zu können.

Die gesellschaftliche Linke hat ein Problem. Ein relevanter Teil der armen oder armutsgefährdeten Menschen wendet sich von ihr ab und rechten Kräften zu. Mit jeweils rund 20 Prozent wählten bei der Bundestagswahl überdurchschnittlich viele Arbeiter und Erwerbslose die AfD. Dieses Phänomen ist nicht auf Deutschland oder Europa beschränkt, auch der Erfolg von Donald Trump spiegelt es wider. Ursachen und Konsequenzen werden derzeit in akademischen Kreisen heftig diskutiert, etwa im Rahmen der Debatte um Neue Klassenpolitik oder im Zuge des Buches »Rückkehr nach Reims« des französischen Soziologen Didier Eribon.

Wenn die gesellschaftliche Linke die ausgebeuteten Lohnabhängigen nicht verlieren will, muss sie auf die Menschen ohne Scheu und ehrlich zugehen - ein Vorschlag

