Dessau-Roßlau. Vier Bauarbeiter sind 2017 bei Arbeitsunfällen auf Baustellen in Sachsen-Anhalt umgekommen. Zwei Menschen stürzten von Baugerüsten und starben, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz in Dessau-Roßlau mit. Ein Bauarbeiter wurde durch einen herabfallenden Stein tödlich am Kopf getroffen, ein Arbeiter von einem Bauteil zerquetscht. Das Landesamt kontrollierte 2017 rund 2320 Baustellen im Land und stellte mehr als 4410 Mängel fest. Im Vorjahr waren es 2440 Kontrollen mit 4500 Beanstandungen. Häufig seien Absturzsicherungen an Gerüsten kritisiert worden, hieß es. Dort fehlten wichtige Geländer oder Leitern. Viele Bauarbeiter seien nicht mit der richtigen Schutzkleidung ausgestattet gewesen. Auch an Maschinen und Geräten gab es Beanstandungen. dpa/nd