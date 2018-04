Pfarrkirchen. Waffen und Munition hat die Polizei in großen Mengen bei einem 63-Jährigen in Pfarrkirchen (Bayern) sichergestellt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, schlugen sie bereits vor einigen Tagen zu. Gefunden wurden 20 Kilo Munitionshülsen, Munition, Schreckschuss- und Luftpistolen, Langwaffen, ein Signalrevolver, pyrotechnische Gegenstände, Schwarzpulver und Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff geeignet sein sollen. Bereits 2017 war der Mann wegen Verstößen nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz angezeigt worden. dpa/nd