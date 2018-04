Zwei Kinder sind in Berlin fremdenfeindlich beleidigt und zum Teil auch körperlich attackiert worden. In einem der beiden Fälle vom Samstag sei im Bezirk Mitte ein elfjähriges Mädchen von einem Mann beleidigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. In dem anderen Fall sei in der Neuköllner Gropiusstadt ein elfjähriger Junge von zwei Jugendlichen angegriffen und fremdenfeindlich beleidigt worden und habe danach wegen Gesichtsverletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Staatsschutz ermittelt. epd/nd