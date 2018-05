Teupitz. Der Patient, der aus dem Maßregelvollzug einer Fachklinik in Teupitz (Dahme-Spreewald) ausgebrochen ist, ist gefasst. Der Mann sei am Montagabend in Oberkrämer (Oberhavel) festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Details zur Festnahme nannte der Sprecher nicht. Nur: Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Der 31-Jährige war seit Sonntagabend auf der Flucht und gilt als gewalttätig. Noch am Montagmittag hatten Polizisten mit einem Hubschrauber und Fährtensuchhunden nach dem Mann gesucht. Seit Sonntagabend wurde nach ihm gefahndet. dpa/nd