Werder. Zum Verdacht der Vergewaltigung einer 18-Jährigen im Umfeld des Baumblütenfestes in Werder (Potsdam-Mittelmark) steht noch kein Tatverdächtiger fest. Das teilte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums am Dienstag mit. Mehrere Zeugen seien inzwischen vernommen worden. Die Tat soll sich am Sonntagabend am Eröffnungswochenende des großen Volksfestes ereignet haben. Die Beamten waren nach Polizeiangaben von Mitarbeitern eines DLRG-Rettungszeltes auf dem Festgelände am Sonntag über die 18-Jährige informiert worden. Die junge Frau wurde laut Polizei in einem Krankenhaus behandelt. dpa/nd