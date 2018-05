6. Mai 2015 in Istanbul: Demonstranten zeigen Bilder toter 68er-Aktivisten, darunter Deniz Gezmis (zweiter v.l.), hingerichtet am 6. Mai 1972. Foto: AFP/Ozan Kose

In der Türkei kennt sie jeder: Mahir Çayan, Deniz Gezmiş und İbrahim Kaypakkaya, gestorben innerhalb von 14 Monaten zwischen März 1972 und Mai 1973. Mahir Çayan hatte mehrfach an Entführungen teilgenommen und war an der Ermordung des Diplomaten Ephraim Elrom beteiligt. Erschossen wurde Çayan, nachdem er mit weiteren Gründern der Türkischen Volksbefreiungs-Front THKP-C kanadische und britische Techniker gekidnappt hatte. Alle Entführer bis auf einen starben. Über Çayan heißt es unter türkischen Linken, er habe lieber den Tod in Kauf genommen, als aufzugeben.

Deniz Gezmiş, dessen Freipressung ein Ziel dieser Entführung gewesen war, starb durch den Galgen. Er war Mitbegründer der Volksbefreiungsarmee der Türkei, THKO, und wegen Bankraubs und Entführung US-amerikanischer Soldaten verhaftet worden. Nach dem Militärputsch vom 12. März 1971 wurde er zum Tode verurteilt. Die Geschichte dieses Sterbens eines 25-Jährigen geht so: Fast eine ...