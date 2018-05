Berlin. Wegen Salmonellen-Befalls hat die Firma Inter-Ovo Eier aus Freilandhaltung zurückgerufen. Wie auf dem Portal lebensmittelwarnung.de zu lesen war, sind ausschließlich Eier mit dem Stempelaufdruck 1-DE-0353974 betroffen. Verkauft wurden sie in den Supermärkten Norma (»Gutsglück«), Rewe (»Beste Wahl«), Netto (»vom Land«), Edeka (»Gut & Günstig«) und Penny (»Columbus«). Betroffen sind die Bundesländer Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Die Mindesthaltbarkeitsdaten der Eier bewegen sich zwischen dem 29.4. und dem 20.5., wie die Firma mitteilte. Wer betroffene Ware gekauft habe, könne diese gegen Erstattung des Preises ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

EU erlaubt Geschäftsverkäufe von Bayer an BASF

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!