Fincken. Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause hat das illegal bewohnte Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte geräumt. Sein Anwalt Peter-Michael Diestel übergab am Montag die Schlüssel. Mit dem Auszug kam der frühere CDU-Politiker einer Räumung zuvor. Krause sollte für das Haus 459 000 Euro bezahlen, hatte die Eigentümer aber monatelang hingehalten. dpa/nd

In Wiesbaden fordern Arbeiter- und Angestelltenvertreter einen handlungsfähigen Staat

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!