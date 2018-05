Sassnitz. Die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern stehen vor dem Abschluss der Heringssaison. Im Sassnitzer Fischwerk wurde am Montag der letzte Ostseehering angenommen. Während die Schleppnetzfischerei in diesem Jahr mit 6700 Tonnen angelandeten Ostseehering kontinuierliche Fänge in sehr guter Qualität erzielt habe, seien in der Stellnetz- und Reusenfischerei die Ergebnisse nicht erreicht worden, sagte Geschäftsführer Uwe Richter. Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr rund 1000 Tonnen weniger Ostseehering angelandet. Als Grund nannte Richter die Quotenabsenkung sowie den witterungsbedingten späten Start durch Sturm und eine lange Eisperiode in den küstennahen Gewässern. Unter dem schlechten Wetter habe vor allem die Stellnetzfischerei gelitten. Deren Anlandemengen sanken im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent, wie Richter sagte. dpa/nd