Washington. US-Präsident Donald Trump hat vorgeschlagen, dass sein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un an der Grenze zwischen beiden koreanischen Staaten stattfinden könnte. Er finde diese Idee »faszinierend«, weil bei einem Erfolg des Treffens die »große Feier« dann »vor Ort« und nicht in einem »Drittland« stattfinden würde, sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington. Der US-Präsident hatte schon zuvor in einer Botschaft im Internetdienst Twitter die nahe der Waffenstillstandslinie gelegene »Friedenshalle« als möglichen Gipfelort ins Spiel gebracht. Dies wäre nach seinen Worten ein womöglich ein »repräsentativerer, wichtigerer und dauerhafterer Ort als ein Drittland«. AFP/nd