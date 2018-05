Peking. Die Dominikanische Republik hat diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen und damit mit Taiwan gebrochen. Die Aufnahme von Beziehungen zu China werde »außerordentlich positiv für die Zukunft unseres Landes« sein, erklärte der Karibikstaat am Dienstag. Taiwans Außenminister Joseph Wu reagierte »zutiefst verärgert«. Die Zahl der Länder, mit denen Taiwan diplomatische Beziehungen pflegt, schrumpft damit auf 19. AFP/nd

In Wiesbaden fordern Arbeiter- und Angestelltenvertreter einen handlungsfähigen Staat

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!