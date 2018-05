Delhi. Indiens Regierung hat nach eigenen Angaben das letzte von rund 600 000 Dörfer an das Stromnetz angeschlossen. Premier Narendra Modi betonte: »Ich bin erfreut, dass jedes einzelne Dorf in Indien nun Zugang zu Elektrizität hat.« Die Opposition sprach von einem leeren Versprechen, so Medien. Modi war 2014 mit dem Versprechen angetreten, alle Inder mit Elektrizität zu versorgen. Doch noch sitzen Hunderte Millionen im Dunkeln. Laut Regierung gilt ein Dorf als an die Versorgung angeschlossen, sobald zehn Prozent der Häuser Strom haben. epd/nd