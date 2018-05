Glücksfälle: Meistens sterben unzählige Jungtiere, doch in manchen Jahren ist die Migration sehr erfolgreich. Die Glücksfälle, die ein- bis zweimal alle zehn Jahre vorkommen, reichen, die Population aufrechtzuerhalten.

Effiziente Fortpflanzung: Paarungs- und Brutzeit sowie Laichen finden innerhalb weniger Tage statt, wobei ein Weibchen bis zu 100 000 Eier legen kann, bevor es sich wieder in seine Einöde im Nest zurückzieht. Die kleinen Krabben schlüpfen im Meer und beginnen mit nur fünf Millimetern Größe wieder ihren Marsch in Richtung Inland.

Einsiedler: Abgesehen von der Massenmigration sind die Krabben wenig gesellig, leben in separaten Nestern im Boden und lassen sich ungern stören.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!