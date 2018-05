Bangui. Bei einem Angriff mit Gewehren und Granaten auf eine christliche Kirche in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik sind mindestens zwölf Menschen getötet worden, darunter der Pfarrer. Weitere Menschen wurden verletzt in ein Krankenhaus in Bangui gebracht, so ein Sprecher am Dienstag. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen versorgte nach eigenen Angaben 50 Verletzte. Im Land kommt es seit Beginn des Bürgerkriegs 2013 immer wieder zu Gewalt zwischen Muslimen und Christen. dpa/nd