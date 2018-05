Washington. Donald Trump hat sein positives Gesundheitszeugnis während des US-Wahlkampfes nach Angaben seines damaligen Arztes selbst diktiert. »Er hat den gesamten Brief diktiert. Ich habe diesen Brief nicht geschrieben«, sagte Harold Bornstein dem Sender CNN am Dienstag (Ortszeit). Warum Bornstein gerade jetzt an die Öffentlichkeit ging, war zunächst nicht bekannt. In einem Brief hatte der Arzt dem Präsidentschaftskandidaten Trump im Dezember 2015 attestiert, er sei der »gesündeste Kandidat, der jemals in das Präsidentenamt gewählt werde«. dpa/nd