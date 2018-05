Frankfurt am Main. Der weltgrößten Lebensmittelhersteller Nestlé hat seinen Streit mit einer Händlergruppe um die deutsche Edeka um Einkaufskonditionen beigelegt. Man habe eine »ausgeglichene Vereinbarung« gefunden, sagte ein Nestlé-Sprecher am Mittwoch. Die Kunden würden die Produkte schnell wieder in den Regalen der Einkaufsgenossenschaft AgeCore finden. Edeka bestätigte die Einigung. Mehrere Handelsunternehmen mit einem Jahreseinkaufsvolumen von 145 Milliarden Euro hatten Nestlé-Produkte ausgelistet, um bessere Konditionen zu erhalten. dpa/nd Kommentar Seite 4