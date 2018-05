San Francisco. Der US-Technologiekonzern Apple vermeldet erneut ein bestes Quartal. Von Januar bis Ende März stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent auf 13,82 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz legte um 15,6 Prozent auf knapp 61,2 Milliarden Dollar zu. Apple werde über einen Aktienrückkauf 100 Milliarden Dollar an die Anteilseigner ausschütten und zudem die Dividende um 16 Prozent erhöhen, kündigte Apple-Chef Tim Cook an. Apple verkaufte in den drei Monaten 52,2 Millionen iPhones. AFP/nd