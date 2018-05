Potsdam. Das noch aus DDR-Zeiten stammende Fachhochschulgebäude in der historischen Mitte Potsdams wird seit Mittwoch abgerissen. Dagegen hatte die Initiative »Stadtmitte für alle« lange gekämpft. An der frei werdenden Stelle soll ein neues Viertel entstehen. Das kommunale Unternehmen ProPotsdam plant Wohn- und Geschäftshäuser, die zum Teil eine historische Fassade haben sollen. Bis Herbst soll der oberirdische Abriss beendet sein. Schweres Gerät fehlte am ersten Tag zunächst auf der Baustelle. Auf dem Dach waren zwei Minibagger im Einsatz, die vorsichtig Betonteile lockerten. Von Etage zu Etage soll das Gebäude abgetragen werden. Es wird mit 30 000 Tonnen Schutt gerechnet, der in den kommenden Monaten abtransportiert werden muss. In den vergangenen Monaten war der Bau schon entkernt worden. Vergeblich hatte die Initiative »Stadtmitte für alle« angeboten, die alte Fachhochschule für sechs Millionen Euro zu kaufen und als »Haus der Stadtgesellschaft« zu erhalten. dpa/nd