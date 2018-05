Oranienburg. Die Polizei hat eine bereits 2011 bei Röbel an der Mecklenburgischen Seenplatte gestohlene Jacht nun bei Oranienburg gefunden. Gegen einen 35-jährigen Rostocker wird wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt, wie Polizeisprecherinnen am Mittwoch in Neuruppin und Neubrandenburg erklärten. Die etwa zehn Meter lange Jacht »White Dream« war im Oktober 2011 im Hafen Buchholz bei Röbel verschwunden. Wasserschutzpolizisten hatten den 35-Jährigen am Wochenende auf der Havel-Oder-Wasserstraße in Oranienburg (Oberhavel) kontrolliert. Das Freizeitschiff habe verfälschte Nummern am Rumpf aufgewiesen und die sonst auf Innenbordmotoren üblichen Nummern fehlten komplett, heißt es. Als Heimathafen war inzwischen Caputh bei Potsdam angegeben. dpa/nd