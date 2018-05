Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

München. Das Risiko, an COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) zu erkranken, wird bereits in der Kindheit durch verschiedene Faktoren wie Lungeninfektionen oder rauchende Eltern beeinflusst. Darauf deuten die Ergebnisse einer großen Langzeitstudie aus Australien hin. Diese wurde bereits im Jahr 1968 mit damals 8583 Kindern im Alter von sieben Jahren gestartet. Die Lungenfunktion der Probanden wurde im Alter von 7, 13, 18, 45, 50 und 53 Jahren gemessen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Verlauf mit erhöhtem COPD-Risiko hing nach den Studiendaten besonders mit Faktoren wie frühem Asthma, Lungeninfektionen, elterlichem Asthma und mit dem Rauchen der Mütter zusammen. nd