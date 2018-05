Villingen-Schwenningen. Neues aus der Reihe »Sonderbare Umfragen«: Die Schwenninger Krankenkasse (Baden-Württemberg) will im Rahmen einer aktuellen Studie die Hochburg der Blaumacher unter den deutschen Bundesländern ausgemacht haben: Nordrhein-Westfalen. Unter der Überschrift »Einfach mal blau machen?« wurden laut Kasse Ende April 1004 Arbeitnehmer ab 18 Jahren befragt. In Nordrhein-Westfalen gaben demnach 27 Prozent aller angesprochenen Arbeitnehmer an, innerhalb der letzten zwölf Monate an mindestens einem Tag blau gemacht zu haben. Am pflichtbewusstesten waren Arbeitnehmer dagegen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern: Hier schwänzten laut Schwenninger Krankenkasse im selben Zeitraum nur acht Prozent die Arbeit. Die Kasse zählt mit rund 330 000 Kunden zu den Top 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. nd