Leinefelde-Worbis. Mit dem Versuch, einen Vortrag möglichst anschaulich zu gestalten, hat ein Schüler der Regelschule im thüringischen Worbis für Aufregung gesorgt. Der 16-Jährige hatte seine Ausführungen über einen ehemaligen Waffen- und Fahrzeughersteller mit einem mitgebrachten Luftgewehr aufpeppen wollen - am Ende wurden die Schulhöfe der Schulen des Ortes geräumt. Zuvor hatte eine Autofahrerin den Jungen nach Polizeiangaben an einer Bushaltestelle gesehen, als er nach seinem Vortrag auf seinen Bruder wartete, und die Polizei alarmiert. Da der Polizei das Schulprojekt nicht bekannt gewesen sei, seien die Schulhöfe geräumt und gesichert worden. Agenturen/nd

