Frankfurt am Main. Das Zinstief wird für Pensionskassen nach Einschätzung von Deutschlands oberstem Versicherungsaufseher Frank Grund zu einer Bedrohung. Die Lage sei ernster als vor zwei Jahren. Und wenn die Zinsen so niedrig blieben, werde sie sich weiter verschärfen, sagte der Chef der Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am Donnerstag. »Ohne zusätzliches Kapital von außen werden einige Pensionskassen nicht mehr ihre vollen Leistungen erbringen können.« Im schlimmsten Fall drohen Leistungskürzungen. dpa/nd