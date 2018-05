Was soll das sein

Santa Clara. In den Chips von Intel klaffen laut einem Bericht des renommierten Computermagazins »c’t« neue Sicherheitslücken. Fünf Monate nach Bekanntwerden der schwerwiegenden Schwachstellen »Spectre« und »Meltdown« hätten Forscher acht neue Lücken gefunden. Intel halte die Informationen zur neuen Generation der Schwachstellen aber noch geheim. »Spectre« und »Meltdown« hebeln Sicherheitsmechanismen aus, so können etwa Passwörter und Krypto-Schlüssel ausgelesen werden. Besonders betroffen seien Anbieter von Cloud-Diensten. Die konkrete Gefahr für Privatleute und Firmen-PCs sei hingegen eher gering, weil es dort in aller Regel andere, einfacher auszunutzende Schwachstellen gebe. dpa/nd