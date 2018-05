Stuttgart. Ein VW-Anleger hat den Autozulieferer Bosch wegen mutmaßlicher Beihilfe zu Marktmanipulationen im Zuge des Dieselskandals verklagt. Wie die Anwaltskanzlei Tilp am Donnerstag mitteilte, reichte sie vor dem Landgericht Stuttgart Klage ein. »Ohne Bosch hätte es Dieselgate nicht gegeben«, erklärte Geschäftsführer Andreas Tilp. Bosch habe die Manipulationen durch VW und dessen Eigentümerin, die Porsche SE, billigend in Kauf genommen und »mit Wissen und Wollen Beihilfe geleistet«. Es laufen bereits Klagen gegen VW und Porsche, in denen es um Schadensersatzforderungen in Höhe von zehn Milliarden Euro geht. In der aktuellen Klage geht es nur um 11 000 Euro. AFP/nd