Peitz. Die Lausitzer Energie AG bereitet am Standort Jänschwalde den Übergang eines Teils der sechs Kraftwerksblöcke in einen Reservestatus vor. Derzeit gebe es wöchentliche »Systemgespräche« und man sei mit Anbietern im Gespräch, um etwa die in Reserve gehenden Anlagen beheizen und damit vor Frost schützen zu können, teilte die LEAG am Donnerstag mit. Am 1. Oktober wird Block F des Kraftwerks vom Netz genommen und die Sicherheitsbereitschaft beginnt. Ein Jahr später soll Block E folgen. Jeweils vier Jahre sind die 500-Megawatt-Blöcke in Reserve und können bei Extremsituationen auf dem Strommarkt wieder hochgefahren werden. Danach sollen sie endgültig stillgelegt werden. Die anderen vier Blöcke sind nicht betroffen. Hintergrund ist das Energiewirtschaftsgesetz. Es trifft auch andere Braunkohlekraftwerke in Deutschland. Ziel der Stilllegung ist es, den CO2-Ausstoß zu verringern. dpa/nd