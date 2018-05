Brandenburg/Havel. Im Dom zu Brandenburg an der Havel ist anlässlich des 500-jährigen Bestehens seines Marienaltars eine Jubiläumsausstellung zu sehen. Neben dem in gotischer Bildschnitztechnik gefertigten Flügelaltar werden dabei auch Darstellungen der Maria in den Fokus gerückt, etwa als unnahbare Himmelskönigin oder trauernde Mutter, teilte das Dommuseum mit. Zudem werden die gesellschaftlichen Umbrüche der Zeit um 1500 thematisiert. Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstagabend sagte Bischof Markus Dröge in einem Grußwort, dass Reformator Martin Luther den Grundlagentext für eine evangelische Marienfrömmigkeit geschaffen habe. Der Dom verfügt über acht Altäre. Der 1518 zunächst im Kloster Lehnin aufgestellte Marienaltar gelangte 1552 in den Dom. epd/nd