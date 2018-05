Potsdam. Brandenburgs Spargelbauern suchen in dieser Saison händeringend Erntehelfer. »Das Problem wird immer drängender. Es fehlen Leute, die sonst immer kamen«, sagte Jürgen Jakobs, Geschäftsführer von Jakobs Spargelhöfen in Beelitz. Allein in seinem Betrieb seien von 350 bestellten Saisonarbeitern aus Polen und Rumänien 85 nicht gekommen. Mittlerweile müssten die Bauern mit anderen Branchen wie dem Bau konkurrieren, wo ebenfalls Arbeitskräfte gefragt seien, sagte Jakobs. Dort gebe es oft mehr als den bei der Spargelernte gezahlten Mindestlohn von neun Euro. »Wir können nicht mehr zahlen, weil wir die Lohnausgaben nicht auf die Preise umlegen können.« Jakobs beklagte den seit einigen Jahren anhaltenden Preisverfall. Im Großhandel werden etwa zwei Euro pro Kilogramm an den Erzeuger gezahlt. dpa/nd